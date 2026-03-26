Fútbol Infantil: San Jorge debutó de local con 5 victorias, en igual cantidad de partidos

Por la segunda fecha del Torneo Apertura, las divisiones formativas de San Jorge fueron locales en el Estadio Padre Jorge Isaac y recibieron a Juniors de Suardi, en una tarde de mucho fútbol y excelentes resultados.

Compartimos los resultados y goleadores de la jornada:

SAN JORGE vs JUNIORS DE SUARDI

Promocional: 4 – 0

Alex Galetto x2

Zantelmo Vega

Vinicio Páez Córdoba

Preinfantil: 4 – 0

Bautista Martínez

Enrique Ruiz

Tomás Almada

Benjamín Ludueña

Infantil: 3 – 0

Ramiro Tolosa x2

Fausto Galotto

Prejuvenil: 5 – 0

Nilo Naretto x2

Benjamín Balbinotti

Yuthiel Díaz

Benjamín Utrera

Juvenil: 6 – 1

Lucas Pizarro x4

Matías Rodríguez

Román Nievas

Una jornada muy positiva para nuestras inferiores, que siguen creciendo y representando con orgullo los colores del club.

La próxima fecha, el santo visitará a Tiro Federal.