Fútbol Infantil: San Jorge debutó de local con 5 victorias, en igual cantidad de partidos

Por la segunda fecha del Torneo Apertura, las divisiones formativas de San Jorge fueron locales en el Estadio Padre Jorge Isaac y recibieron a Juniors de Suardi, en una tarde de mucho fútbol y excelentes resultados.
Compartimos los resultados y goleadores de la jornada:
SAN JORGE vs JUNIORS DE SUARDI
Promocional: 4 – 0
Alex Galetto x2
Zantelmo Vega
Vinicio Páez Córdoba
Preinfantil: 4 – 0
Bautista Martínez
Enrique Ruiz
Tomás Almada
Benjamín Ludueña
Infantil: 3 – 0
Ramiro Tolosa x2
Fausto Galotto
Prejuvenil: 5 – 0
Nilo Naretto x2
Benjamín Balbinotti
Yuthiel Díaz
Benjamín Utrera
Juvenil: 6 – 1
Lucas Pizarro x4
Matías Rodríguez
Román Nievas
Una jornada muy positiva para nuestras inferiores, que siguen creciendo y representando con orgullo los colores del club.
La próxima fecha, el santo visitará a Tiro Federal.