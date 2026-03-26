Tiro con Arco de Bertossi, en Torneo Al Aire Libre de Villa María

El domingo 22 de marzo cinco arqueros de nuestra institución participaron del torneo homologatorio modalidad aire libre organizado por la escuela de arquería de la ciudad de Villa María, obteniendo los siguientes resultados:

Mateo Gaido, 1er puesto, categoría Jóvenes Promesas Raso E20

Yanel Simonelli, 2do puesto, categoría Jóvenes Promesas Recurvo E20.

Mario Galfione, 4to puesto, categoría Raso E40

Francisco Spertino, 10mo puesto, categoría Recurvo E40

Raúl Spertino, 7mo puesto, categoría Recurvo E40.