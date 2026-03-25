Rigen nuevos horarios en todas las zonas de la Liga Regional de Fútbol San Francisco

La Liga Regional de Fútbol de San Francisco dio a conocer los nuevos horarios que rigen a partir de la corriente semana, en coincidencia con el comienzo de loa nueva estación de otoño.

Comunicado

Desde el lunes 23 de marzo, hasta fin de abril, los horarios Oficiales, son los siguientes:

En Inferiores a partir de las 13 horas.

En Mayores a partir de las 15 horas Reserva y 17 horas 1ra División.

Cualquier modificación tienen qué acordar con el rival e informarlo a los Delegados Zonales y enviar las notas correspondientes.