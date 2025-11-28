Basquet Femenino U13 de Centro Bicampeón de la Morterense

Las chicas de U13 de básquet femenino de Centro lograron en la noche del miércoles el título del Torneo Clausura de la Liga Morterense, al igual que lo habían hecho en el Apertura.

En el triangular final jugado en el polideportivo rojinegro, Centro venció en primer turno a Nueve de Morteros 121-20 (Maia Cerutti Cárcano 28, Laura Contreras 21, Malena Giaveno 16, Martina Gaitán Voltolini 15) y luego a Libertad de Villa Trinidad 59-50 (Maia Cerutti Cárcano 20, Laura Contreras 14).

De esta manera, las chicas terminan el año con los dos campeonatos de manera invicta.

Al finalizar el partido, jugadoras de ambos equipos se sacaron una foto todas juntas, demostrando su amistad y los verdaderos valores del deporte.