Nueve de Morteros fue eliminado por Bernardino Rivadavia a penales

Por la semifinal del Torneo Campeonato de la Liga Regional San Francisco, Nueve igualó 0 a 0 ante Rivadavia en tiempo reglamentario, en un encuentro parejo y muy disputado.

La clasificación se definió desde el punto del penal, donde el equipo local fue más efectivo y se impuso por 4 a 2, dejando al “Celeste» sin la posibilidad de avanzar a la final.

Para Nueve erraron Quiroga y Cabrera y convirtieron Peralta y Arrascaeta.

Para el local convirtieron; Zeballos, Franco, Juárez y Martínez.

De esta manera, Rivadavia es el primer finalista del Torneo, a la espera del partido entre Tiro Federal o Sportivo Sacanta, que jugarán el domingo a las 17 en el Estadio Bautista Monetti.