Basquet: El fin de semana, se define la Liga Provincial Femenina

Al fin, luego d varias reprogramaciones, se viene la definición del Torneo de la Liga Provincial Femenina, en el estadio de Gorriones de la ciudad de Río Cuarto.

El Basquet Femenino de Centro Social, se ubica entre los cuatro equipos que definen la instancia deportiva.

INVITACION SEMIS

Día Sábado 29 a las 18.30 horas

•INSTITUTO (CBA) Vs CENTRO SOCIAL (BRK)

20.30hs

•GORRIONES (RIV) Vs DEP. CHAÑARES (JC)

FINAL

Domingo 30/11/25

19.00hs

Ganador Semi 1 Vs Ganador Semi 2

*Habrá streaming para ver los juegos en vivo*

¡Muchos éxitos para todas!

#CentenarioFBPC