Fútbol Infantil: Fin de semana recargado para Club San Jorge en Formativas

Un fin de semana cargado de torneo para los chicos y chicas del fútbol infantil santo.

Las jornadas arrancaron este jueves para la categoría 2016 de los chicos en el torneo internacional “Valesanito” en la ciudad de San Jerónimo Norte, que duró hasta el domingo.

Las categorías 2012, 2015 y 2017 participaron los días domingo y lunes en el torneo organizado por Porteña Asociación.

En cuanto a las chicas sub 10, 14, 16 y primera fueron parte del tradicional torneo “Sueño Celeste” desde el viernes al domingo, organizado por el club Atlético de Rafaela.