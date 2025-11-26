Torneo Nacional Femenino «Rojinegro» de Basquet: Tres días a puro deporte

Durante todo el fin de semana largo, Brinkmann y la Ciudad Deportiva de Centro Social vivieron tres días a puro basquet femenino, recibiendo clubes de todo el país.

En esta segunda edición fueron protagonistas las categorías U13 y U15

En categoría U15 se disputó la Copa de Oro, de Plata y de Bronce, dejando estos resultados:

COPA DE ORO:

CENTRO SOCIAL.

HINDÚ (CÓRDOBA)

TIRO FEDERAL (MORTEROS).

ESTUDIANTES (TUCUMÁN).

COPA DE PLATA:

BOLÍVAR (CARLOS PAZ).

BOCHAS (COLONIA CAROYA).

MORTEROS.

COPA DE BRONCE:

GRAND BOURG (SALTA)

9 DE JULIO (FREYRE).

CAPRI (MISIONES).

En categoría U13 estos fueron los resultados, se disputaron Copa de Oro y de Plata:

COPA DE ORO:

LIBERTAD DE VILLA TRINIDAD.

ESTUDIANTES (TUCUMÁN).

CENTRO SOCIAL.

COPA DE PLATA:

INDEPENDIENTE DE COSQUÍN.

MORTEROS.

GRAND BOURG (SALTA)

Además, la organización del Torneo Nacional Rojinegro, otorgó el premio MVP del campeonato en cada categoría, reconociendo la destacada participación individual.

U15: Maia Cerutti Carcano (Centro Social).

U13: Camila Genero (Centro Social).

Ambas jugadoras recibieron como obsequio la camiseta de entrenamiento de Las Lobas de Centro Social