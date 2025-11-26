Torneo Nacional Femenino «Rojinegro» de Basquet: Tres días a puro deporte

Durante todo el fin de semana largo, Brinkmann y la Ciudad Deportiva de Centro Social vivieron tres días a puro basquet femenino, recibiendo clubes de todo el país.
En esta segunda edición fueron protagonistas las categorías U13 y U15
En categoría U15 se disputó la Copa de Oro, de Plata y de Bronce, dejando estos resultados:
COPA DE ORO:
CENTRO SOCIAL.
HINDÚ (CÓRDOBA)
TIRO FEDERAL (MORTEROS).
ESTUDIANTES (TUCUMÁN).
COPA DE PLATA:
BOLÍVAR (CARLOS PAZ).
BOCHAS (COLONIA CAROYA).
MORTEROS.
COPA DE BRONCE:
GRAND BOURG (SALTA)
9 DE JULIO (FREYRE).
CAPRI (MISIONES).
En categoría U13 estos fueron los resultados, se disputaron Copa de Oro y de Plata:
COPA DE ORO:
LIBERTAD DE VILLA TRINIDAD.
ESTUDIANTES (TUCUMÁN).
CENTRO SOCIAL.
COPA DE PLATA:
INDEPENDIENTE DE COSQUÍN.
MORTEROS.
GRAND BOURG (SALTA)
Además, la organización del Torneo Nacional Rojinegro, otorgó el premio MVP del campeonato en cada categoría, reconociendo la destacada participación individual.
U15: Maia Cerutti Carcano (Centro Social).
U13: Camila Genero (Centro Social).
Ambas jugadoras recibieron como obsequio la camiseta de entrenamiento de Las Lobas de Centro Social