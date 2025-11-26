Patín de Bertossi participó en Copa Nacional de Clubes en Río II

Del 15 al 22 de noviembre siete alumnos de la escuela de patín “Pasión Sobre Ruedas” nivel competitivo y federado, participaron de la Copa Nacional de Clubes organizada por la CAP (Confederación Argentina de Patín), en la ciudad de Rio Segundo.

Lograron destacarse entre todos los patinadores que participaron, ubicandose entre los diez mejores a Nivel Nacional.

Los resultados fueron:

Matheo Martínez Campeón Nacional de Clubes.

⁠Catalina Utrera Sub Campeona Nacional

Malena Rosina 3° puesto Nacional

⁠Ángeles Utrera 4° puesto Nacional

Lourdes Rioja 5° puesto Nacional

Ticiana Citadini 7° puesto Nacional

⁠Valentina Pomba 10° puesto Nacional