Sub 18 de Voley de Centro se quedó con el «Clausura» de la Liga Morterense

La categoría Sub 18 de Centro se consagró campeona del Torneo Clausura de la Liga Morterense.

En las instalaciones de Nueve de Morteros, el Rojinegro le ganó en semifinales a Social de Chipión por 2-0 y en la final al equipo local por el mismo resultado.

Así, el Voley de Centro consolida a esta categoría como la mejor en esta segunda etapa del año.

Luego de este logro, las chicas deberán disputar la Final Absoluta ante Nueve de Morteros, quien fue el campeón del Torneo Apertura.

Este partido definirá al campeón anual de la categoría.