Escuela Kyo Shin Kan Dojo «Raúl Lemos» hace historia en el karate de Brinkmann

La Escuela Kyo Shin Kan, obtuvo 11 Medallas del Torneo WSKF 2025.

La ciudad de Brinkmann, Córdoba, se destacó a nivel nacional gracias a la excelente performance de la Escuela de Karate KYO SHIN KAN DOJO RAÚL LEMOS, bajo la instrucción del Sensei JAVIER JUAREZ ROMERO.

El Campeonato Nacional WSKF 2025 congregó a más de 250 competidores de todo el país en las instalaciones del Club Ciudad de Venado Tuerto, Santa Fe.

La jornada se desarrolló siguiendo el honorable espíritu del karate, con la participación de atletas de diversas provincias.

Delegación Kyo Shin Kan: Un Total de 11 Podios

Con una delegación de 13 participantes en total, la escuela de Brinkmann demostró su alto nivel competitivo, logrando alcanzar el podio en 11 ocasiones en las modalidades de Kata y Kumite.

La cosecha de medallas fue la siguiente:

Doble Campeona Nacional: Johana Argentero

Primer puesto en Kata

Primer puesto en Kumite

Subcampeones Nacionales (Kumite y Kata)

La modalidad de combate (Kumite) fue la más fructífera para la escuela, pero también se obtuvieron importantes podios en Kata (formas):

Valentino Maidana: Segundo puesto en Kumite

Sofía Argentero: Segundo puesto en Kumite

Yuliana Lind: Segundo puesto en Kata y Segundo puesto en Kumite

Danna Tevez Faria: Segundo puesto en Kumite

Jesús Juarez: Segundo puesto en Kumite

Javier Juarez Romero: Segundo puesto en Kumite

Tercer Puesto Nacional

Juan Ignacio Castro: Tercer puesto en Kata

Fabricio Falcón: Tercer puesto en Kumite

Kiara Belen Rojas Tercer Puesto en Kumite

Un Hito para el Karate Regional

La excelente participación y los resultados obtenidos por la Escuela KYO SHIN KAN DOJO RAÚL LEMOS bajo la guía del Sensei Javier Romero reafirman el crecimiento y la calidad de la formación deportiva en Brinkmann.

La delegación no solo representó a Córdoba con orgullo, sino que también demostró que el trabajo constante y la dedicación rinden sus frutos en la élite del karate nacional.