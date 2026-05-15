Basquet: Ganaron Nueve y Porteña. Hay 4 punteros, con partidos pendientes

Se jugaron dos partidos de la fecha 10 del Torneo Asociativo de Basquet de la Morterense. Fueron victorias de Nueve de Julio de Morteros y ´Porteña Asociación.
Derrota del rojinegro en Morteros 87-57 ante Nueve, en un partido donde el local estuvo muy efectivo desde el comienzo.
Facu Costamagna con 20 puntos fue el máximo anotador.
El sábado completan la fecha las categorías U13, U15, U17 y U21.
En la próxima, Centro recibe a El Tala de San Francisco.
Por su parte Porteña ratificó su buen momento, con una victoria de 88-80 ante El Ceibo de San Francisco.
Posiciones
Unión San Gmo. 16- Libertad (S) 16– El Ceibo 16- Porteña 16- Tiro Federal-14- Sp. Suardi 14- Centro Social 14– San Isidro 12- Nueve de Julio 10- El Tala 11– San Jorge 10-Devoto 8.
Fecha 10
• El Tala (San Francisco) vs Sociedad Sportiva Devoto (Devoto)
• San Jorge (Brinkmann) vs Tiro Federal (Morteros)
• Libertad (Sunchales) vs Sportivo Suardi (Suardi)
Libres: Unión de San Guillermo y San Isidro