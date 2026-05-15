Club San Jorge presentó el Torneo Competitivo de Fútbol «Los Santitos» 2026

En la tarde del jueves, en el salón de Rex Eventos, se llevó adelante la conferencia de prensa oficial de presentación del Torneo Competitivo de Fútbol “Los Santitos Induquimica 2026”, una edición histórica que marcará un antes y un después para el fútbol infantil y femenino de nuestra región.

Del encuentro participaron representantes de distintas áreas organizativas del torneo:

• Lucas Perosino – Presidente del Club Atlético y Cultural San Jorge.

• Matías Utrera – Área de Comunicación.⁠

• Horacio Cesana y Nicolás Ardusso – Área Deportiva.

Durante la presentación se brindaron detalles de una edición renovada que ya cuenta con cerca de 95 equipos confirmados entre categorías masculinas y femeninas, consolidando al certamen como uno de los eventos deportivos más convocantes de la región.

Además, se destacó el importante crecimiento institucional y organizativo del torneo, el trabajo coordinado entre las diferentes áreas del club y la utilización del Nuevo Predio Deportivo como escenario principal de la competencia.

En lo deportivo, se informó sobre las categorías participantes, el formato de competencia y el gran nivel de equipos que estarán presentes durante las jornadas del torneo.

También se anunciaron importantes novedades para esta edición, entre ellas premios especiales y experiencias deportivas para los participantes, destacándose la obtención de entradas para presenciar partidos oficiales del fútbol femenino de Belgrano de Córdoba, además de gestiones avanzadas para sumar experiencias similares en fútbol masculino en el Estadio Kempes.

Por su parte, desde el área de comunicación se realizó la presentación oficial del sponsor principal del certamen, quedando denominado oficialmente como:

“Los Santitos Induquimica 2026”.

Desde la institución agradecemos a los medios de prensa presentes, sponsors, colaboradores y a todas las personas que continúan acompañando el crecimiento de este gran proyecto deportivo y humano.