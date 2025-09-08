Basquet Provincial: Centro se quedó sin invicto ante Complejo de J. Posse

Complejo de Justiniano Posse se quedó con el invicto rojinegro, al ganarle por 64-62. Fue en el marco de la fecha 6 del Provincial.

Un partido muy parejo durante los 40 minutos, que el local pudo cerrar mejor en los últimos segundos, más allá de que Centro tuvo el tiro para empatar sobre la chicharra.

Con esta derrota, Complejo alcanzó al rojinegro en el primer puesto de la tabla con 11 unidades (5v/1d), aunque Centro tiene ventaja por haber ganado por 14 puntos en Brinkmann.

En la próxima, visita a La Calera en cancha de Poeta Lugones de Córdoba.