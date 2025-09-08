  • 8 septiembre, 2025

Newcom «Los Miralejos» de Bertossi organizaron 1° Encuentro a nivel regional

Sep 7, 2025

El equipo de Newcom «Los Miralejos» de Club Barrio Bertossi, con motivo de su primer aniversario, fueron anfitriones del Primer Encuentro Anual Recreativo, que se llevó a cabo en el predio deportivo del Club.

Representantes de localidades y ciudades de la región se hicieron presentes; entre otros de Ceres. Freyre, Morteros, Colonia Marina, San Francisco, Frontera, entre otros.

Desde horas tempranas y hasta la media tarde, se disputaron numerosos partidos, en un clima de camaradería y amistad.

En horas del mediodía, se realizó un breve acto, donde el Intendente Municipal Mauricio Actis y y el Pte Matías Bustos (en uso de licencia) felicitaron a los integrantes de cada uno de los equipos presentes, y los instaron a seguir haciéndolo de esta manera.

Se les entregó un presente recordatorio, y se llevaron a cabo sorteos, con premios de comercios e Instituciones locales.