Newcom «Los Miralejos» de Bertossi organizaron 1° Encuentro a nivel regional

El equipo de Newcom «Los Miralejos» de Club Barrio Bertossi, con motivo de su primer aniversario, fueron anfitriones del Primer Encuentro Anual Recreativo, que se llevó a cabo en el predio deportivo del Club.

Representantes de localidades y ciudades de la región se hicieron presentes; entre otros de Ceres. Freyre, Morteros, Colonia Marina, San Francisco, Frontera, entre otros.

Desde horas tempranas y hasta la media tarde, se disputaron numerosos partidos, en un clima de camaradería y amistad.

En horas del mediodía, se realizó un breve acto, donde el Intendente Municipal Mauricio Actis y y el Pte Matías Bustos (en uso de licencia) felicitaron a los integrantes de cada uno de los equipos presentes, y los instaron a seguir haciéndolo de esta manera.

Se les entregó un presente recordatorio, y se llevaron a cabo sorteos, con premios de comercios e Instituciones locales.