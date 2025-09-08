Fútbol Femenino de San Jorge, con doble jornada en el arranque del «Clausura»

Se puso en marcha el Torneo Clausura de Fútbol Femenino de la Liga Regional Zona Norte. Se concretó una doble jornada de competencia.

El miércoles 3 de septiembre las chicas de Club San Jorge, dieron arranque al clausura jugando como visitantes de Sportivo Suardi.

Luego recibieron a Tiro Federal este viernes por la segunda fecha de esta liga regional.

Resultados vs. Sp. Suardi

Promocional: 0-3.

Infantil: 0-1.

Juvenil: 0-3.

Primera: 0-1.

Resultados vs. Tiro Federal

Promocional: victoria santa 1-0. Gol de Luciana Valiente.

Infantil: 0-0.

Juvenil: victoria santa 4-0. Goles de Renata Ferreyra, Morena López y Morena Racca x2.

Primera: victoria santa 5-0. Goles de Soledad Acosta, Nore Leguizamon y Andre Quiroz x3.

La próxima fecha visita Juniors de Suardi.