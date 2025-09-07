  • 7 septiembre, 2025

Deportes

Más de 300 patinadores en el Festival Anual de Club San Jorge

Sep 7, 2025

Este sábado Club San Jorge de Brinkmann, fue sede del Festival Anual de Patín Artístico.

Más de 300 patinadores pasaron por la pista, previa bienvenida a cargo de miembros de la subcomisión, el Pte. Del Club Lucas Perosino y la Directora de Deportes del Municipioo Dalila Gallino.

En la oportunidad se le brindó un reconocimiento al Profesor Alexis Luna con motivo de su reciente consagración a nivel nacional, en esta disciplina en San Juan.

El encuentro contó con la participación de la Escuela Pasión Sobre Ruedas (Club Barrio Bertossi), Centro Social y Dep. Brinkmann, Sociedad Rural de Morteros, Patin Artístico Altos de Chipión, Club Atlético Independiente Unión Cultural de Balnearia, Patín Show Porteña, Sportivo Suardi, Tiro Federal y Dep. Morteros, 9 de Julio Olímpico de Freyre y Centro Cultural, Deportivo y Biblioteca Aldao.