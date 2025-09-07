Fútbol: Nueve y Tiro de Morteros, Sportivo Suardi y Porteña juegan las semis del «Clausura»

Se jugó la última fecha del «Clausura» de la Liga Regional Zona Norte, con victorias de Nueve de Morteros, Tiro Federal, Porteña y Sportivo Suardi.
Son los 4 equipos que en definitiva, clasificaron a Semifinales del Torneo.
Los equipos Brinkmanenses, si bien llegaban con posibilidades, ambos fueron derrotados en sus respectivos compromisos.
Resultados
San Jorge 0- Nueve de Morteros 1
Tiro Federal 2- Centro Social 1
Porteña 1- Nueve de Freyre 0
Sp. Suardi 2- Juniors 1
Posiciones “Clausura”
Nueve Morteros 19, Tiro Federal 17, Sportivo Suardi 15, Porteña 10, San Jorge 8, Centro Social 8, Juniors 7, Nueve de Freyre 6.
General: Nueve de Morteros 44, Sportivo Suardi 43, Tiro Federal 36, Centro Social 30, Porteña 28, San Jorge 26, Nueve de Freyre 22 y Juniors 15.
Cruces Semifinales Clausura
Nueve de Morteros vs Porteña
Tiro Federal vs Sportivo Suardi