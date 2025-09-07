Basquet Asociativo: Se completó la fecha 7 del «Clausura»

En el cierre de la primera rueda del «Clausura» de Basquet Asociativo, fueron victorias de Unión de San Guillermo, Porteña Asociación, Nueve de Morteros y Sportivo Suardi.

SAN JORGE NO PUDO ANTE UNION

Derrota de San Jorge ante Unión de San Guillermo en la vuelta a casa por la séptima fecha del torneo clausura de la liga morterense de básquetbol.

El resultado final 69 x 80.

El goleador de la noche fue: Franco Scarafia con 18 puntos.

Los chicos U17 cayeron 52-61, previo al partido de primera división.

El máximo anotador fue Benjamín Ponce con 11 puntos.

DERROTA DEL «ROJINEGRO» EN PORTEÑA

Derrota del rojinegro en Porteña 89-68 en la última fecha de la primera ronda del Clausura.

Un primer tiempo que fue muy parejo, pero en el final del tercer cuarto el local sacó una ventaja que le permitió llevarse el partido.

Fran Bergesio con 16 puntos y Ale Vivas con 14 fueron los máximos anotadores.

Resultados

Nueve de Morteros 82- Tiro Federal 67

San Jorge 69- Unión San Gmo. 80

Porteña 89- Centro Social 68

Sp. Suardi 89- Libertad VT 67

Posiciones

Nueve de Morteros 13- Tiro Federal 13- Sp. Suardi 12- Unión San Gmo. 12- Porteña 10– San Jorge 9– Centro Social 8– Libertad VT 7.



Próxima Fecha 8

Sp. Suardi – Unión San Gmo

Nueve de Morteros – Centro Social

San Jorge – Tiro Federal

Porteña – Libertad VT