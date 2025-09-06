Newcom de Club Barrio Bertossi organiza Encuentro Recreativo y resto de la agenda

El domingo 7 de septiembre, el equipo de Newcom «Los Miralejos» de Club Barrio Bertossi, con motivo de su primer aniversario, serán anfitriones de su primer encuentro anual de Newcom Recreativo que se llevará a cabo en el predio deportivo del Club.

Participarán más de 20 equipos de la región.

PATÍN | Este sábado 6 de septiembre la escuela de patín artístico Pasión Sobre Ruedas de nuestra institución estarán presentes en el encuentro anual de patín artístico organizado por el Club San Jorge de nuestra ciudad.

BOCHAS | El domingo 7 de septiembre bochófilos del Club estarán compitiendo en el campeonato organizado por el Club San Isidro de la vecina localidad de Porteña.

ATLETISMO | Este domingo 7 de septiembre 2 atletas de grupo AB del Club participarán de la Maraton Gran Prix San Justo en la localidad de La Francia en la distancia 5k.

Nueve atletas estarán presentes en la Maraton «Daniel Tecla Farias 2025″en la ciudad de Rafaela compartirán en las distancias 5k, 10k y 21k.

FUTBOL INFANTIL | El domingo 7 de septiembre la escuela de futbol infantil LOS RANITAS participará con las categorías 2017-18-19-20 del encuentro de escuelitas organizado por el Club Atlético Miramar de dicha localidad.