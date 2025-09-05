Club San Jorge: Festival de Patín y resto de las actividades deportivas

Este sábado llega una nueva edición del Festival anual, desde las 18 horas, con la visita de 10 clubes de la Zona: Pasión Sobre Ruedas (Club Barrio Bertossi), Centro Social y Dep. Brinkmann, Sociedad Rural de Morteros, Patin Artístico Altos de Chipión, Club Atlético Independiente Unión Cultural de Balnearia, Patín Show Porteña, Sportivo Suardi, Tiro Federal y Dep. Morteros, 9 de Julio Olímpico de Freyre y Centro Cultural, Deportivo y Biblioteca Aldao. Habrá más de 300 patinadores en pista.

VÓLEY

MINI VOLEY

Este domingo somos anfitriones de la fiesta del mini vóley, desde las 9 horas en el polideportivo Santo recibimos al semillero del vóley regional.

Inferiores

Las categorías Sub 14 y Sub 16, este fin de semana estarán jugando el Abierto Internacional, torneo organizado por el club el Tala de San Francisco, los días sábado y domingo.

FÚTBOL

Fútbol Mayor

Se juega la última fecha del torneo clausura y buscamos el pase a las semi finales, este domingo 07 desde las 14 horas reserva y 16 horas primera división, recibimos a Nueve de Morteros.

Fútbol Inferiores

Las inferiores santas reciben a Tiro Federal, por la séptima fecha del torneo clausura, este sábado desde las 12 horas con todas las categorías.

Fútbol Femenino

Se juega a la segunda fecha del torneo clausura, este viernes recibimos a Tiro Federal desde las 19 horas con todas las categorías.

BÁSQUET

Primera.

El equipo mayor recibe a Unión de San Guillermo, el día viernes 19.30 horas U17 y 21.30 horas primera división.

Formativas

Las inferiores de básquet reciben a Tiro Federal, el día martes, con las categorías U13 y U15 y U21 desde las 19 horas.