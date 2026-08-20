Basquet: San Jorge no pudo ante Nueve. Se completó la 3° fecha del Asociativo

Por la tercera fecha del Torneo Clausura de la Asociación Morterense de Básquet, el plantel mayor de San Jorge hizo su debut como local y recibió a 9 de Morteros.
El conjunto visitante se quedó con la victoria por 90 a 67.
Franco Scarafia, con 20 puntos, y Maximiliano Borre, con 18, fueron los máximos anotadores del Santo.
En la previa del encuentro de Primera, la categoría juvenil también disputó su compromiso y cayó ante 9 de Morteros por 76 a 49. El goleador de San Jorge fue Máximo Sosa Luna, quien aportó 20 puntos.
Resultados de la 3° Fecha
San Isidro 61- El Tala 83
San Jorge 67- Nueve de Morteros 90
Tiro Federal 80- Devoto 75
Sp. Suardi 96- Porteña 76
Centro Social 92- El Ceibo 75
Libertad 61- Unión San Gmo. 74
Posiciones
Sp. Suardi 6- Tiro Federal 6– Centro Social 5- Devoto 5- El Tala 5- Nueve de Morteros 5- San Isidro 5– El Ceibo 4- Unión 4-Libertad 3- Porteña 3- San Jorge 3
Fecha 4
Sp. Suardi vs. Unión
Porteña vs. Libertad
El Ceibo vs. Nueve de Morteros
Devoto vs. San Isidro
Centro Social vs. Tiro Federal
El Tala vs. San Jorge