  • 20 agosto, 2026

Deportes

Basquet Femenino U13 de Centro, entre los mejores equipos de la Provincia

Ago 19, 2026

La categoría U13 rojinegra de Basquet Femenino se quedó con el tercer puesto de la Liga Provincial de Clubes.

Durante el fin de semana, las chicas de Centro viajaron a las instalaciones del club Sarmiento de Leones para disputar el Final Four de esta competencia provincial.

Allí consiguieron un triunfo ante Ameghino de Villa María por 55 – 30, mientras que no pudieron ante el equipo local y Tiro de Morteros.

De esta manera, una categoría más del básquet femenino de Centro consigue estar entre los mejores equipos de Córdoba.