Intensa agenda del Karate de Centro Social

Por un lado, el sábado se disputó en las instalaciones del club Porteña Asociación la segunda fecha del Ranking Fedakko.

Allí Matías Milanesio consiguió el 1° puesto en Kumite, mientras que José Cortez fue 3° en Kata y 3° en Kumite.

Por otro lado, el domingo, el Dojo Carlos Franco estuvo presente en la 55° edición del Torneo Argentino Jintatsu Higa, que tuvo sede en el club Porteña Asociación.

Pedro Tiranti Cavic: 1° Kata y 2° Kumite.

Teo Almada: 3° Kata.

Valery Rincon Ramirez: 2° Kata y 2° Kumite.

Josefina Prato: 2° Kumite y 3° Kata.

Raffaella Pietroni: 3° Kata y 3° Kumite.

Fabricio Pronino Racca: 3° Kumite.

Matias Milanesio: 1° Kumite.

José Cortez: 1° Kumite, 1° Kumite equipo y 1° Kata.

Augusto Possetto: 3° Kata.

También participaron Deonisio Bustos, Larisa Mores, Santino Voisard, Dylan Garcia y Octavio Godoy.

Por último, la coach María Rosa Sobrero, participó en el Seminario de Karate Do KYUDOKAN HIGA TE.

Allí, además de capacitarse en el perfeccionamiento de técnicas, rindió su exámen y obtuvo la categoría 3er DAN – Cinturón Negro.

De esta manera, el Karate de Centro

sigue creciendo formándose en el más alto nivel.