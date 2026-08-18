Fútbol Femenino de San Jorge recibió a Tiro Federal

Este domingo, todas las categorías del fútbol femenino santo fueron locales ante Tiro Federal, en el marco de la 12.ª jornada del Torneo Apertura de la Liga Regional.

Estos fueron los resultados de la jornada:

Promocional: San Jorge 7-0 Tiro Federal

Jeslyn Acosta x3-Luciana Valiente x2-Corali Pérez-Ariana Peralta

Infantil: San Jorge 0-5 Tiro Federal

Juvenil: San Jorge 3-1 Tiro Federal

Morena Racca x2-Renata Ferreyra

Primera: San Jorge 1-3 Tiro Federal

Carolina Algarbe

Una nueva jornada de fútbol femenino en casa, con nuestras jugadoras dejando todo dentro de la cancha.