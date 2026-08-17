Fútbol: Buen domingo para los equipos Brinkmanenses. Todos los resultados y posiciones

Con goles de Emmanuel Sacco y Ezequiel Gaviglio de penal, Centro Social venció a Proyecto Crecer de San Francisco 2-0 por la tercera fecha de la categoría A.

Buen partido del rojinegro para lograr su segunda victoria en tres partidos jugados.

En reserva también fue victoria de Centro por 3 a 2 con goles de Agustín Machado, Federico Castellanos y Pablo Martino.

En la próxima, el rojinegro vuelve a ser local recibiendo a Belgrano de Río Primero.

MUNDO SAN JORGE: TERCERA VICTORIA CONSECUTIVA EN RIO I

El Santo se trajo una gran victoria de Río Primero.

Por la tercera fecha del Torneo José Ricardo “Lobo” Mana, San Jorge protagonizó un verdadero partidazo ante Atlético Manuel Belgrano, imponiéndose por 3 a 2.

Los goles del Santo llegaron todos en la segunda mitad: Lucas Quiroz abrió el camino y Nicolás Strumia, con un doblete, terminó de sellar una victoria importantísima para nuestro equipo.

En Reserva, nuestros chicos también festejaron, logrando un 2 a 1 ante Atlético Manuel Belgrano, en el encuentro disputado previamente al partido de Primera División.

PRÓXIMA FECHA

Por la cuarta jornada de la Categoría A – Zona A, el Santo volverá a viajar a Río Primero. Esta vez, será para enfrentar a Bernardino Rivadavia, en busca de seguir por el camino de la victoria.

RESULTADOS Y POSICIONES