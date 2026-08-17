Resultados y Posiciones de la Liga Cordobesa de Basquet

Se disputa la tercera fecha de la Liga Cordobesa y los equipos de la región tuvieron una jornada con resultados dispares en las Zonas A y C.

En la Zona C, 9 de Julio de Morteros consiguió su primera victoria al derrotar como local a Unión de Oncativo.

Unión de San Guillermo, por su parte, completa su partido ante Pesca de Villa Carlos Paz.

En la Zona A, Tiro Federal volvió a caer. Fue como visitante ante Acción Juvenil de Villa María y acumula una victoria y dos derrotas en el inicio del certamen.

Resultados – 3ª fecha

Zona A

Acción Juvenil 89-65 Tiro Federal

9 de Julio (Río 3°) 80-72 El Tala

Matienzo 65-69 Unión Central (V. María)

POSICIONES: El Tala, Acción Juv. y Unión Central 5, Matienzo, Tiro y Sportivo 9 de Julio 4.

Zona C

9 de Julio (Morteros) 80-70 Unión (Oncativo)

Dep. Norte (A. Gracia) 62-85 Almafuerte (LV)

Pesca (Carlos Paz) – Unión (San Guillermo) — lunes 19:00 hs.

POSICIONES: Almafuerte 6, Unión (SG), 9 de Morteros, Unión (O) y Dep. Norte 4, Pesca 2.