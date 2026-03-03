Basquet U13 de Club San Jorge en Torneo de Verano de Libertad de Sunchales

La categoría U13 participó este fin de semana de una nueva edición del tradicional torneo de verano organizado por el club Libertad de Sunchales.

Con una intensa seguidilla de partidos que comenzó el día viernes, los chicos, junto al profe Darío, tuvieron una gran actuación y se consagraron campeones de la Copa de Plata, tras vencer en la final al conjunto anfitrión.

Fue una excelente jornada preparatoria de cara al inicio del Torneo de la Morterense, sumando competencia y experiencia para el crecimiento deportivo del grupo.

Felicitaciones a los jugadores, al profe Darío y a las familias por acompañar y hacer posible la participación en este tipo de torneos, tan importantes para la formación de nuestros deportistas.