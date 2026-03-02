Toay (La Pampa): Franco Nazzi a un paso del top ten en la clase 3 del Turismo Pista

El desenlace de la segunda fecha del año para Franco Nazzi ha dejado parámetros altamente positivos en el piloto cordobés que cuenta con atención del Benincasa Racing sobre su Fiesta Kinetic, resaltando sin dudas el meritorio 11mo lugar en el cual atravesó la bandera a cuadros sumado al hecho de sumar valiosa experiencia dentro de la competitiva Clase Tres que está integrando.

Luego de un aceptable trabajo sabatino, la final se puso en marcha y desde un primer momento el piloto cordobés se mostró a la altura de las expectativas, ascendiendo en el clasificador y protagonizando dicho avance entre pilotos de gran experiencia dentro de la divisional. En este marco, el crecimiento se fue acentuando hasta completar la totalidad de giros en el 11mo puesto, siendo este su mejor labor hasta el momento y llevándose la sensación de poder estar más adelante aún pensando en el futuro cercano.

“Anduvimos bien, quizás me faltó algo de experiencia para terminar de estar en la lucha adelante pero al menos terminamos siendo competitivos y superando autos con pilotos de mayor experiencia. Ahora sólo resta seguir trabajando para Concordia sabiendo que podemos estar entre los destacados” Relató Franco.

La próxima fecha tendrá lugar entre los días 10, 11 y 12 de abril en Concordia.

