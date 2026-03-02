San Jorge fue sede de Grand Prix de Voley de la categoría Sub 14

Participaron todos los Clubes que compiten en la Liga Morterense e invitados.
Este domingo se vivió una gran jornada a puro vóley en el Polideportivo Santo.
Más de 15 equipos y cientos de niñas compartieron un día lleno de deporte, compañerismo y pasión por esta hermosa disciplina.
Participantes
Club Unión de Sunchales, CA. Miramar, El Tala de San Francisco, Biblioteca Popular de Chipión, Tiro Federal de Morteros, Colonia Marina FC, San Isidro San Fco, Porteña Asoc., Club Sp. Balnearia, Nueve de Morteros, Centro Social de Brinkmann, Cultural La Paquita, CA Paraná y el anfitrión Club San Jorge de Brinkmann.