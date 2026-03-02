Sortearon zonas de Ligas Provinciales U15 y U17. Participa Centro Social

La Federación de Basquet de la Provincia de Córdoba, brindó un amplio informe sobre los equipos confirmados para las diferentes Ligas Provinciales (denominadas U15 y U17). A partir de ahora se denominarán cadetes y Juveniles..

En ambos casos, varios clubes pertenecen a la Asociación Morterense de Basquet, entre ellos Centro Social de Brinkmann.

BASQUET LIGA PROVINCIAL CATEGORIA CADETES : CENTRO SOCIAL INTEGRA EL GRUPO H

*LIGA PROVINCIAL DE CADETES MASCULINO 2026*

Campeón defensor: Alianza de Jesús María

Con 46 equipos participantes, el próximo 8 de marzo comienza el camino al título provincial U15 y a la Liga Federal Formativa de @cabboficial

BASQUET: LIGA PROVINCIAL DE JUVENILES MASCULINO 2026

PARTICIPA CENTRO SOCIAL DE BRINKMANN. INTEGRA LA ZONA H

Con 54 equipos participantes, el próximo 8 de marzo comienza el camino al título provincial U17 y a la Liga Federal Formativa de @cabboficial

Campeón defensor: Bochas de C. Caroya