Rally Cordobés pone primera en el Valle de Calamuchita

La pasión por los fierros vuelve a encenderse en la provincia de Córdoba, con el esperado inicio del campeonato de Rally Cordobés, que pondrá primera el próximo fin de semana del 7 y 8 de marzo.

En esta oportunidad, los pintorescos caminos montañosos del Valle de Calamuchita serán el gran escenario de la fecha inaugural, teniendo a la ciudad de Santa Rosa como el epicentro absoluto de toda la actividad automovilística.

El certamen promete ser más nacional que nunca, ya que las inscripciones se encuentran abiertas y se aguarda la llegada de numerosos binomios provenientes de La Pampa, La Rioja, San Juan, San Luis, Santa Fe, Tierra del Fuego y Buenos Aires para desafiar el talento de los pilotos locales.

Fechas

Las autoridades del campeonato ya dejaron confirmadas las sedes para las siguientes dos jornadas de pura velocidad. El fin de semana del 11 y 12 de abril la acción se trasladará hacia Traslasierra para recorrer los míticos tramos con pasado mundialista de Villa Dolores, mientras que el 16 y 17 de mayo será el turno de Villa Carlos Paz con una propuesta verdaderamente única, ya que se trata de la única competencia de todo el continente disputada de forma íntegra sobre superficie de asfalto.

En el ambiente tuerca provincial ya se da por descontado que plazas históricas y convocantes como San Francisco, Laguna Larga y Almafuerte volverán a ser una fija para recibir al gran circo del rally durante los próximos meses.