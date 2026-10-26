  • 26 octubre, 2026

Deportes

Basquet U13 de San Jorge disputó Torneo en El Tala de San Francisco

Oct 26, 2026

La categoría U13 del básquet Santo participó durante todo el fin de semana del torneo “Hugo Alasino”, organizado por el Club El Tala de San Francisco.

Fase de grupos – Zona D

San Jorge 78 – Don Bosco 25 🔹 San Jorge 68 – Atenas (Córdoba) 44
San Jorge 32 – El Ceibo 78

Cuartos de final – Copa de Oro

San Jorge 61 – Instituto (Córdoba) 56

Destacada participación, logrando avanzar hasta las semifinales, instancia en la que se enfrentaron al equipo local, cayendo 50 a 42.

Una gran experiencia para nuestros chicos y el cuerpo técnico, dejando una importante huella en el básquet de inferiores.

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