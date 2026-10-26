Finde de competencias fuera de la zona para el voley formativo «Rojinegro»

Sin competencia doméstica por Liga Morterense, dos categorías del Voley Formativo de Centro Social participaron en distintos torneos abiertos.

PRENSA CENTRO: VOLEY

Por un lado, la categoría Sub 12 fue protagonista en el Torneo Abierto de María Juana.

Con cuatro partidos ganados de seis jugados en todo el fin de semana, las chicas rojinegras consiguieron el primer puesto de la Copa de Bronce.

Por otro lado, la categoría Sub 16 viajó a Devoto para participar en el Torneo “Bianca Cugno”, organizado por el club Sociedad Sportiva.

Allí, en zona de grupos se midieron ante importantes rivales de la región como Municipalidad de Córdoba, CASI y Club Selva, consiguiendo la clasificación a la Copa de Plata, donde no podrían acceder a la final.

De esta manera las chicas de Centro cerraron un positivo fin de semana, enfrentando a destacadas delegaciones de todo el país y sumando importantes experiencias.