Basquet U13 de San Jorge no pudo ante El Tala en semifinales de Copa de Oro

Este miércoles, el Basquet categoría U13 de San Jorge viajaron a El Tala de San Francisco, para disputar las semifinales de la Copa de Oro del Torneo Clausura de la Asociación Morterense.

En un encuentro muy parejo, en el que San Jorge estuvo al frente del marcador durante gran parte del juego, los infantiles cayeron por 70 a 64.

Martín Borre fue el máximo anotador del equipo, con 26 puntos.

De esta manera, San Jorge se despide de la competencia tras completar un gran campeonato y dejar una excelente imagen a lo largo del torneo.