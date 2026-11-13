Basquet: Instancias definitorias de la Liga Cordobesa A

Con finales ajustados para los dos equipos de la zona, se pusieron en marcha los cuartos de final de la Liga Cordobesa A.

Tanto Nueve de Julio de Morteros como Unión de Saan Guillermo, obtuvieron sendas victorias.

En el Estadio «Mario Alberto López» Unión se quedó con el triunfo ante Sparta de Villa María por 76-69.

En el “Cerutti” de Nueve de Julio de Morteros, festejaron los “celestes” ante Banda Norte de Río Cuarto por 83-79.

Otros resultados

– El Tala 53- Sp. Nueve de Julio de Río Tercero 65

– Complejo Posse 83- Almafuerte de Las Varillas 80