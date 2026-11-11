Fùtbol Femenino de Club San Jorge disputò ùltima fecha del «Clausura»

El pasado martes, todas las categorías del fútbol femenino de Club San Jorge, visitaron a Tiro Federal de Morteros para disputar la última fecha del Torneo Clausura de la Liga Regional.
Estos fueron los resultados de la jornada:
Promocional: ganó 4 a 0, con dos goles de Adriana Gómez y tantos de Luciana Valiente y Jeslyn Acosta.
Infantil: empató 0 a 0.
Juvenil: cayó por 1 a 0.
Primera: perdió 3 a 2. Los goles santos fueron convertidos por Gabriela Peralta y Carolina Algarbe.
Las chicas tendrán como siguiente compromiso a Sportivo Belgrano de San Francisco en los cruces del campeonato.