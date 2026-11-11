Patìn de Bertossi con intensa agenda en Encuentro Artìstico y el ùltimo Torneo Provincial Anual

El pasado sábado 7 de noviembre la escuela de patín artístico, se hizo presente con sus coreografías en el encuentro anual de patín organizado por la escuela de patín municipal Altos de Chipión.

PATIN COMPETITIVO ESCUELA PATIN SOBRE RUEDAS DEL CLUB BARRIO BERTOSSI

Del pasado lunes 2 de noviembre al jueves 5, cuatro patinadores de la escuela de patín Pasión Sobre Ruedas nivel competitivo, participaron del último torneo provincial de la federación cordobesa de patín, organizado por la Asociación Cuatro Rumbos

De esa manera dieron por finalizado así el año competitivo de la disciplina.

Los resultados obtenidos fueron:

3° puesto Lourdes Mattio Categoría Formativa

4° puesto Malena Rosina Categoría Formativa

6° puesto Ángeles Utrera Categoría C3

13° puesto Catalina Utrera Categoría C2.