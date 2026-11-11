Por un lado, la categoría U17 venció 79 – 26 a Ameghino de Villa María, consiguiendo así la mejor ubicación de la Fase Regular.

Por esto, las chicas obtuvieron no solo la clasificación al Final Four, sino también la localía, en la definición que tendrá formato de semifinales- final.

Por otro lado, la categoría U15 tras superar a Chañares de James Craik 92 – 12, se quedó con el tercer puesto de la fase regular y obtuvo el pase a semifinales, donde enfrentarán a Hindú de Córdoba.

Fin de semana de Liga Provincial de Desarrollo para el básquet femenino rojinegro.

Por un lado, la categoría U17 venció 79 – 26 a Ameghino de Villa María, consiguiendo así la mejor ubicación de la Fase Regular.

Por esto, las chicas obtuvieron no solo la clasificación al Final Four, sino también la localía, en la definición que tendrá formato de semifinales- final.

Por otro lado, la categoría U15 tras superar a Chañares de James Craik 92 – 12, se quedó con el tercer puesto de la fase regular y obtuvo el pase a semifinales, donde enfrentarán a Hindú de Córdoba.