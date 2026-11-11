  • 11 noviembre, 2026

Deportes

Voley Masculino de San Jorge participò de Torneo Libre en Devoto

Nov 11, 2026

La Primera División de Voley de Club San Jorge, representó al club en el Torneo Libre Masculino disputado en Sociedad Sportiva Devoto este domingo, logrando quedarse con el 3° puesto.

En la fase de grupos se enfrentó a Deportivo Chacarita, Purazapa, San Isidro y Freyre. Tras clasificar, volvió a medirse con Deportivo Chacarita y consiguió un gran triunfo por 2-1 para quedarse con el tercer lugar.

Felicitamos a todo el plantel por su participación y compromiso:

Matías Laria, Matías Grande, Joaquín Camino, Agustín Acevedo, Franco Acosta, Santiago Bulacio, Luis Gambini, Iván Gallardo y Bruno Rho.