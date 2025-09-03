Basquet: Unión de San Guillermo bajó a Nueve de Morteros

Unión San Guillermo consiguió un importante triunfo frente a 9 de Julio de Morteros, en el cierre de la sexta fecha.

El «Celeste» Morterense dejó el invicto del Torneo Clausura de la Morterense de Básquet.

El final fue 93 a 88, para los Sanguillerminos.

Resultados

Sp. Suardi 93- San Jorge 51

Tiro 82- Porteña 70

Centro Social 55- Libertad VT 50

Unión San Gmo 93- Nueve de Morteros 88

Posiciones

Tiro Federal 12- Nueve de Morteros 11- Sp. Suardi 10- Unión San Gmo. 10- Porteña 8- San Jorge 8- Centro 7- Libertad VT 6

Fecha 7

Libertad VT vs. Sp. Suardi

San Jorge vs. Unión San Gmo

Nueve de Morteros vs. Tiro Federal

Porteña vs. Centro Social