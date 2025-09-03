Basquet: Unión de San Guillermo bajó a Nueve de Morteros

Unión San Guillermo consiguió un importante triunfo frente a 9 de Julio de Morteros, en el cierre de la sexta fecha.
El «Celeste» Morterense dejó el invicto del Torneo Clausura de la Morterense de Básquet.
El final fue 93 a 88, para los Sanguillerminos.
Resultados
Sp. Suardi 93- San Jorge 51
Tiro 82- Porteña 70
Centro Social 55- Libertad VT 50
Unión San Gmo 93- Nueve de Morteros 88
Posiciones
Tiro Federal 12- Nueve de Morteros 11- Sp. Suardi 10- Unión San Gmo. 10- Porteña 8- San Jorge 8- Centro 7- Libertad VT 6
Fecha 7
Libertad VT vs. Sp. Suardi
San Jorge vs. Unión San Gmo
Nueve de Morteros vs. Tiro Federal
Porteña vs. Centro Social