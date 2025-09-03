Fútbol: Ganó Centro y cortó la racha negativa. También victoria de Nueve de Morteros

Con el gol convertido por Horacio Godoy en los primeros minutos del cotejo, Centro Social, cortó una larga racha negativa, y derrotó a Sp. Suardi 1 a 0.

El “Rojinegro” lo ganó con justicia, y supo controlar las arremetidas del equipo Suardense.

Reserva: 0-1

Arbitro: Gonzalo Ludueña

TAMBIÉN GANÓ EL NUEVE DE MORTEROS

En la Villa de los Deportes, sacó claras ventajas en el primer tiempo, cuando lo ganaba 3-0 y luego manejó el ritmo del partido; de todos modos Porteña descontó en la segunda etapa.

Al final los “Celestes” lo cerraron 4 a 2 a su favor, son punteros, al aguardo del partido que tienen que jugar Nueve de Freyre vs. Tiro Federal.

Los goles Quiroga x 2, Cabrera y Bertonasco (Nueve)- Daniele y Suarez (Porteña)

Reserva: 2-0

Arbitro: Lucas Fernández

Resultados

Juniors 1- San Jorge 0

Centro Social 1- Sp. Suardi 0

Nueve de Morteros 4- Porteña 2

Nueve de Freyre- Tiro Federal (Juegan el miércoles)

Posiciones:

Nueve de Morteros 16- Tiro Federal 14- Sp. Suardi 12- San Jorge 8- Centro Social 8- Porteña 7- Juniors 7- Nueve de Freyre 3.

General

Nueve de Morteros 41- Sp. Suardi 40- Tiro Federal 33- Centro Social 30- San Jorge 26- Porteña 25- Nueve de Freyre 19- Juniors 15.

8° fecha:

Sp. Suardi vs. Juniors

San Jorge vs. Nueve de Morteros

Porteña vs. Nueve de Freyre

Tiro Federal vs. Centro Social