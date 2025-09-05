Fútbol: Ganó Nueve de Freyre y le sacó el invicto a Tiro Federal

En el partido que cerró la 7° fecha del “Clausura” de la Zona Norte Liga Regional de Fútbol San Francisco, el Nueve de Freyre derrotó por 1 a 0 a Tiro Federal de Morteros.

De esta manera, el “Patrio” llega con alguna chance a clasificar a semifinales, y en segundo lugar le quitó el invicto al equipo Morterense. El único tanto del partido lo marcó Guglielmone.

Resultados

Juniors 1- San Jorge 0

Centro Social 1- Sp. Suardi 0

Nueve de Morteros 4- Porteña 2

Nueve de Freyre 1- Tiro Federal 0

Posiciones:

Nueve de Morteros 16- Tiro Federal 14- Sp. Suardi 12- San Jorge 8- Centro Social 8- Porteña 7- Juniors 7- Nueve de Freyre 6.

General

Nueve de Morteros 41- Sp. Suardi 40- Tiro Federal 33- Centro Social 30- San Jorge 26- Porteña 25- Nueve de Freyre 22- Juniors 15.

8° fecha:

Sp. Suardi vs. Juniors

San Jorge vs. Nueve de Morteros

Porteña vs. Nueve de Freyre

Tiro Federal vs. Centro Social