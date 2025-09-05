Agenda Deportiva del fin de semana en Centro Social

En futbol infantil, los chicos de Centro visitan este sábado a Nueve de Morteros por la 7° fecha de la Liga Regional.

En futbol mayor, Centro visita este domingo a Tiro Federal por la última fecha del Clausura, en busca de la clasificación. Los partidos serán desde las 14 en reserva y 16 horas en primera.

BÁSQUET

Por la 7° y última fecha de la primera ronda del Clausura, Centro visita este viernes a Porteña en categorías U17 y primera división.

Por la Liga Provincial, comienza la segunda ronda y el rojinegro visita este domingo desde las 19 horas a Complejo de Justiniano Posse, escolta en la tabla de posiciones. Recordamos que Centro lidera el grupo B, con 5 victorias en igual cantidad de partidos.

Por su parte, las categorías formativas U13 y U15 reciben el lunes a Nueve de Morteros B, comenzando a la hora 19:30.

Además, este domingo desde las 10, las preselecciones de Morteros U15 y U17 masculinas entrenarán en el polideportivo rojinegro. Allí habrá nuevamente presencia de jugadores de Centro Social.

En básquet femenino, Las Lobas de primera continúan su participación en la Liga Provincial.

Este domingo desde las 19 horas, las chicas reciben a Gorriones de Río Cuarto, actual campeón provincial. Será el sexto partido de Centro en esta liga cordobesa, registrando por ahora cuatro victorias y una derrota.

Además, el equipo de primera también jugó este miércoles por la noche por el Asociativo venciendo a Libertad en Villa Trinidad, y volverá a jugar este jueves por la noche visitando a San isidro de San Francisco.

Además, las categorías formativas U13, U15 y U17 visitan el sábado a Tiro Federal por una nueva fecha del Asociativo.

VOLEY

Continúa la actividad por Liga Morterense para las categorías formativas de Centro.

El viernes, desde las 19 hs todas las categorías formativas, desde Sub 12 hasta Sub 18 visitan a Cultural La Paquita.

Además, el domingo es el turno para las más pequeñas, que estarán presentes en un nuevo encuentro de Mini Voley, en este caso con sede en San Jorge de nuestra ciudad.

NEWCOM

Tres equipos del newcom rojinegro viajan este domingo a Paraná para participar de una nueva fecha de la Liga del Paraná.

PADEL

Continúa el torneo de Octava categoría en caballeros, que debió reprogramarse el pasado fin de semana.

Corresponde a la fecha 7 del Circuito Apc y tiene sede en el club Cultural La Paquita.

Será el día domingo y se jugarán las semifinales y la final, instancias donde Centro aportará jugadores.

TENIS

El sábado, los jugadores y jugadoras de Centro vuelven a la competencia por Liga Litzo.

El torneo tendrá sede central en Unión de San Guillermo y estarán presentes tenistas desde la categoría Sub 8 hasta Sub 16 tanto masculino como femenino.

PATÍN

El patín rojinegro estará presente este sábado en el encuentro organizado por San Jorge de nuestra ciudad.