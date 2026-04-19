Basquet: Victorias de Unión, Libertad, Tiro Federal, Porteña y Centro Social

La 6° fecha del Basquet Asociativo en Primera, cuando resta jugarse un partido, dejó las victorias de Unión de San Guillermo, Libertad de Sunchales, Tiro Federal, Porteña Asociación y Centro Social.
La fecha termina el martes con el duelo entre El Tala vs. El Ceibo, ambos de San Francisco.
Resultados
Nueve de Morteros 58- Unión San Gmo 72
San Isidro 59- Tiro Federal 89
San Jorge 63- Porteña 73
Libertad (S) 90- Devoto 76
Sp. Suardi 73- Centro Social 85
Posiciones
Unión San Gmo 11- Libertad (S) 11 Sp. Suardi 10- Centro Social 10- El Ceibo 8- Tiro Federal 8- El Tala 8- San Isidro 8- Porteña 8- Nueve de Julio 7- San Jorge 7, Devoto 6.
Fecha 7
El Ceibo (San Francisco) vs San Isidro (San Francisco)
Tiro Federal (Morteros) vs Sportivo Suardi (Suardi)
Centro Social (Brinkmann) vs Libertad (Sunchales)
Devoto (Devoto) vs San Jorge (Brinkmann)
Porteña Asociación (Porteña) vs 9 de Julio (Morteros)
Unión San Guillermo (San Guillermo) vs El Tala (San Francisco)