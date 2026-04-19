Victorias «Rojinegras» por la Liga Provincial Femenina ante Bochas Sport de Caroya

El Básquet Femenino de Centro continúa la racha ganadora por la Liga Provincial de Clubes Femenino.

Por la fecha 3 de la Fase Regular, las chicas recibieron en en Poli a Bochas Sport de Colonia Caroya.

Fueron triunfos Rojinegros en las tres categorías con estos resultados.

U21: 67-47 (Milagros Grant con 14 y Camila Defago con 12 las máximas anotadoras).

U15: 90-31 (Camila Genero con 26 y Emilia Ruatta con 19 las máximas anotadoras).

U17: 114-24 (Alma Barbero con 22 y Camila Defago con 17 las máximas anotadoras).

En la próxima fecha Centro será local de Sparta de Villa María.