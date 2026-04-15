Beneficios de Promoción Industrial a dos firmas radicadas en San Francisco

El ministro Sergio Busso entregó los beneficios de la Promoción Industrial a dos firmas radicadas en el Parque Industrial, Tecnológico y Logístico San Francisco.

Se trata de Tekron S.A., dedicada a la fabricación de maquinaria para el sector agropecuario y forestal, y Estación La Finca S.A.S. , especializada en la elaboración de cacao y chocolate. Ambas desarrollan proyectos orientados a la modernización tecnológica, la mejora de sus procesos productivos y el fortalecimiento de su competitividad.

Los beneficios, otorgados en el marco de la Ley Provincial N° 10.792, incluyen incentivos fiscales y subsidios que acompañan la inversión privada, promoviendo el crecimiento sostenible del entramado industrial cordobés.

Estas iniciativas permiten a las empresas incorporar equipamiento, optimizar su capacidad productiva y proyectarse a nuevos mercados, generando más empleo genuino.

El ministro de Bioagroindustria recorrió el Parque Industrial de San Francisco, donde mantuvo contacto directo con empresas radicadas en el predio, relevando sus procesos, inversiones y perspectivas de crecimiento. La visita permitió verificar el dinamismo del sector y el impacto concreto de las políticas públicas en el desarrollo industrial local.

Durante la recorrida, se destacó el rol de los parques industriales como espacios estratégicos que potencian la producción, favorecen la radicación de empresas y consolidan ecosistemas productivos más eficientes y competitivos.

“Cada empresa que invierte y crece en Córdoba es una muestra del potencial productivo de nuestra provincia. Con herramientas como la Promoción Industrial seguimos acompañando a las industrias para que puedan modernizarse, ser más competitivas y generar más trabajo para los cordobeses”, expresó el ministro.

Con estas acciones, el Gobierno de Córdoba reafirma su compromiso con una política industrial activa, que impulsa la inversión, promueve el empleo y fortalece el desarrollo productivo en todo el territorio provincia