Ipemyt 286 de Morteros: Inauguraron dos Aulas Taller

Se llevó a cabo la inauguración de dos aulas taller en el IPEMyT N° 286 “Domingo Faustino Sarmiento”, en la Ciudad de Morteros.

El acto contó con la presencia del Ministro de Educación de la Provincia de Córdoba, junto a autoridades municipales, representantes de la Cooperativa de Servicios Públicos de Morteros y la comunidad educativa, quienes acompañaron este importante avance en materia de infraestructura escolar.

Estas nuevas aulas, que habían quedado inconclusas, hoy se encuentran finalizadas y en funcionamiento, permitiendo mejorar las condiciones de enseñanza y aprendizaje, y brindando a estudiantes y docentes espacios adecuados para el desarrollo de sus actividades.

“Esta es una obra que se comenzó a gestionar hace muchos años y que hoy podemos hacer realidad gracias al trabajo conjunto. Quiero agradecer al Gobierno de la Provincia de Córdoba, al ministro Horacio Ferreyra y a todos los que hicieron posible este avance, que representa más oportunidades y mejores condiciones para nuestros estudiantes”, destacó el intendente Sebastián Demarchi.

Desde el Municipio se remarcó el trabajo articulado junto al Gobierno de la Provincia de Córdoba y la Cooperativa de Servicios Públicos de Morteros, que permitió concretar esta obra, reafirmando el compromiso con la educación pública.

De esta manera, se continúa fortaleciendo la infraestructura educativa local, generando más y mejores oportunidades para los jóvenes de la Ciudad.