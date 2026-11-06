BienCBA: Se llevó a cabo 3° Foro Provincial de Estudiantes Secundarios con más de 600 jóvenes y docentes

El Ministerio de Educación llevó a cabo el 3° Foro Provincial de Estudiantes Secundarios, que congregó a más de 600 jóvenes y docentes de diversos puntos del territorio provincial con el objetivo de profundizar el protagonismo juvenil, el asociativismo y la construcción de entornos de convivencia en las comunidades educativas.

Este encuentro se enmarca en la consolidación con las políticas de BienCBA como fundamentales y prioritarias de la gestión, orientada a garantizar espacios escolares seguros, inclusivos y participativos.

Asimismo, la jornada representó la instancia de cierre de un proceso de trabajo territorial desarrollado a lo largo del año a través de 11 foros regionales.

Durante la actividad, delegaciones de más de 100 centros de estudiantes y cooperativas escolares participaron de círculos de diálogo, talleres sobre cooperativismo y la reunión de la Mesa Provincial de Centros de Estudiantes.

Además, la agenda incluyó una expo-carreras, capacitaciones en RCP, propuestas interactivas sobre convivencia, Educación Sexual Integral (ESI) y prevención de consumos, e iniciativas de sensibilización junto a organismos de derechos humanos.

En paralelo, los equipos docentes que acompañaron a las delegaciones realizaron un recorrido formativo por el Campus Innova, a cargo de la Dirección General de Innovación Educativa. La apertura institucional estuvo acompañada por una presentación musical de «La Banda del Proa», perteneciente a la Escuela Experimental con Énfasis en TIC «Rebeca Guber», a la que se sumaron por la tarde intervenciones artísticas de la Sección Danzas del IPET 251 y del Laboratorio Musical Alfredo Bravo.

Durante el cierre de la jornada, el ministro de Educación de la Provincia de Córdoba, Horacio Ferreyra, valoró el compromiso de las juventudes: “A participar se aprende participando, por eso hoy estamos en el Tercer Foro de Estudiantes Secundarios. Este espacio donde reconocemos y escuchamos de primera mano las necesidades de nuestros jóvenes es muy valioso».

Por su parte, los jóvenes participantes expresaron sus vivencias y la importancia de hacer escuchar su voz en el ámbito escolar.

En tal dirección, Felipe, alumno del IPET 339 de Villa Giardino expresó: «Venimos acá con el Centro de Estudiantes para aprender cómo se están tratando todas las temáticas en las escuelas. Queremos venir a aprender, a escuchar, a hablar nosotros de lo que estamos haciendo y de cómo nos va en el colegio con todas las realidades que tenemos «

More, de la misma institución, indicó: “Estas instancias nos nutren, nos sirven para compartir, para que nos den ideas y guiarnos con otros».

El encuentro contó además con la presencia de integrantes del gabinete del Ministerio de Educación, representantes de distintas áreas del Gobierno Provincial, organismos de la sociedad civil y del director general de Bienestar Educativo, Juan José Castellano, quienes acompañaron el desarrollo de las actividades destinadas a consolidar la participación estudiantil en toda la provincia.