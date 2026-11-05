Educación: Se encuentran disponibles Listas de Orden de Mérito (LOM) ciclo lectivo 2027

El Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba, a través de la Dirección General de Carrera Docente, Titulación y Certificaciones, informa que ya se encuentran disponibles las Listas de Orden de Mérito (LOM) Provisorias para el ciclo lectivo 2027, correspondientes a los niveles Inicial y Primario. Las mismas podrán consultarse hasta el miércoles 11 de noviembre de 2026, a través de la plataforma Ciudadano Digital (CiDi).

La publicación comprende las listas para la cobertura de cargos titulares, interinos y suplentes, así como los Traslados Internos y Comunes. Estas nóminas surgen del proceso de valoración de títulos y antecedentes de las y los aspirantes inscriptos en la convocatoria anual.

Esta instancia permite a las y los docentes conocer los resultados de sus valoraciones, verificar su ubicación en los respectivos órdenes de mérito y realizar las consultas o reclamos que consideren necesarios dentro del plazo establecido.

Durante el período establecido, las y los aspirantes podrán acceder a las Listas de Orden de Mérito Provisorias correspondientes a los cargos de Maestro de Sala y Maestro de Grado, tanto para Primer como Segundo Cargo, en carácter titular, interino o suplente.

Asimismo, estarán disponibles las listas de Áreas Especiales, que incluyen los cargos de Maestro de Lengua Extranjera – Inglés, Maestro de Educación Física, Maestro de Educación Tecnológica y Ciencias de la Computación, Maestro de Música, Maestro de Artes Visuales, Maestro de Danza y Maestro de Teatro, también en carácter titular, interino o suplente.

La publicación contempla, además, las nóminas correspondientes a Traslados Internos y Traslados Comunes, de acuerdo con los procedimientos establecidos para ambos niveles educativos.

Las y los docentes deberán ingresar a la plataforma Ciudadano Digital (CiDi), donde podrán visualizar las listas publicadas y acceder al detalle de los títulos y antecedentes considerados en el proceso de valoración.

En caso de detectar diferencias o requerir una revisión, podrán efectuar consultas y reclamos exclusivamente a través de CiDi, ingresando a la opción Junta de Clasificación Inicial y Primaria → Gestionar Reclamos.

Desde el Ministerio de Educación se recuerda la importancia de revisar la información dentro del plazo establecido, que finalizará el 11 de noviembre de 2026.

Una vez concluido este período, y en los casos en que no se hayan presentado reclamos, las valoraciones efectuadas y las Listas de Orden de Mérito quedarán firmes, conforme a la normativa vigente.

Para más información, podrán consultar en:

https://www.cba.gov.ar/junta-de-clasificacion-primaria